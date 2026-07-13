Un avocat și angajat al Judecătoriei Chișinău, reținuți pentru mită de 10.000 de euro.

Centrul Național Anticorupție și Procuratura Anticorupție au reținut un avocat și un angajat al Judecătoriei Chișinău, sediul Centru, într-un dosar de trafic de influență.

Potrivit procurorilor, este vorba despre transmiterea a peste 10.000 de euro pentru pronunțarea unor hotărâri judecătorești în favoarea unui agent economic, scrie rupor.md.

Conform Centrului Național Anticorupție, avocatul ar fi transmis angajatului judecătoriei între 4.500 și 6.000 de euro pentru fiecare caz. Acesta, potrivit anchetei, susținea că are influență asupra judecătorilor din instanțe de diferite niveluri și îi poate convinge să ia decizii în interesul companiei.

În cadrul dosarului au fost efectuate percheziții la domiciliile suspecților, în automobilele lor, precum și în birouri. Potrivit CNA, în timpul acțiunilor de urmărire penală au fost ridicate obiecte și documente relevante pentru dosarul penal.

Cei doi au fost reținuți pentru 72 de ore și plasați în izolatorul CNA. Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și identificarea tuturor persoanelor implicate în această schemă de corupție.