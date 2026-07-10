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rupor.md logorupor
10 Iulie 2026, 16:09
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Un agent economic a încercat să deverseze ilegal deșeuri lichide la Stația de Epurare Chișinău

Apă-Canal Chișinău a anunțat despre o tentativă de deversare ilegală a deșeurilor lichide la stația de epurare a municipiului.

Un agent economic a încercat să deverseze ilegal deșeuri lichide la Stația de Epurare Chișinău.
Un agent economic a încercat să deverseze ilegal deșeuri lichide la Stația de Epurare Chișinău.

Ulterior, întreprinderea a informat că va intensifica controalele operatorilor care evacuează și transportă astfel de deșeuri.

Potrivit Apă-Canal Chișinău, unul dintre agenții economici a încercat să deverseze deșeuri în condiții care încalcă permisul emis. Compania nu a dezvăluit nici operatorul, nici centrul comercial de unde au fost preluate deșeurile, transmite rupor.md.

Este vorba despre deșeuri lichide provenite din exploatarea separatoarelor de grăsimi și a decantoarelor de nisip ale unui centru comercial. Acestea au fost încercate a fi descărcate fără respectarea condițiilor tehnice și a indicatorilor de calitate stabiliți de Apă-Canal Chișinău. Specialiștii laboratorului de control al apelor uzate au prelevat probe din autocisternă, iar analizele au arătat că parametrii nu corespund autorizației de deversare, astfel încât descărcarea a fost interzisă.

Apă-Canal Chișinău a anunțat că va lua măsurile prevăzute de lege și de condițiile contractuale. Întreprinderea intenționează, inclusiv, să inițieze procedura de retragere a autorizației operatorului și să informeze autoritățile competente.

După acest caz, controalele operatorilor de pompare și transportare a deșeurilor lichide vor fi intensificate. Controlul va fi efectuat zilnic, inclusiv în weekend, atât la punctele de deversare de la stația de epurare, cât și pe întreg lanțul de transport și eliminare a deșeurilor.

Apă-Canal Chișinău a avertizat că deversarea ilegală poate pune în pericol funcționarea stației de epurare, poate deteriora infrastructura de canalizare a orașului și poate crea riscuri pentru mediu.

Sursă
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