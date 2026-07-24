Un agent de securitate care a agresat clienții unui karaoke și ai unui magazin a primit trei ani de închisoare.

Un angajat în vârstă de 27 de ani al unei companii private de pază a fost condamnat la trei ani de închisoare pentru depășirea atribuțiilor și tratament dur față de doi cetățeni.

Bărbatul a fost, de asemenea, privat de dreptul de a desfășura activități de pază pe o perioadă de patru ani, informează Procuratura municipiului Chișinău, transmite rupor.md.

Procesul judiciar a avut loc în absența inculpatului, deoarece acesta nu s-a prezentat la ședințe și a fost dat în urmărire. Potrivit anchetei, ambele incidente au avut loc în sectorul Botanica în anul 2022, când agentul de securitate răspundea la apeluri după declanșarea butoanelor de alarmă.

Primul caz s-a petrecut în iunie 2022, într-un bar karaoke. În urma unui conflict între un client și personal, inculpatul împreună cu un coleg au scos bărbatul afară, unde paznicul l-a bătut, l-a trântit la pământ și i-a imobilizat mâinile. După ce victima a sunat la Poliție la numărul 112, inculpatul a continuat să-l lovească, apoi a cerut colegului să-i lege mâinile victimei cu o brățară de plastic. În ciuda plângerilor bărbatului privind durerea puternică și învinețirea mâinilor, acesta a fost ținut în continuare la pământ, apăsat cu piciorul și insultat.

Al doilea episod a fost înregistrat în septembrie 2022, în apropierea unui magazin non-stop. Paznicii au intervenit la un apel din cauza unui cumpărător căruia i s-a refuzat vânzarea de alcool pe timp de noapte. Pe stradă, inculpatul i-a imobilizat mâinile clientului la spate, l-a lovit cu piciorul în spate și cu pumnul în față, apoi l-a dus la 20 de metri de clădire și l-a lovit din nou cu piciorul.

În ambele cazuri, experții au constatat leziuni corporale la victime: echimoze și zgârieturi pe față, mâini și picioare. În cursul urmăririi penale, inculpatul și-a negat vina. Sentința pronunțată nu este definitivă și poate fi atacată cu apel.