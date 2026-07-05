UE va finanța dezvoltarea serviciului „Casă comunitară” în Moldova.

Mai multe servicii sociale destinate copiilor cu dizabilități severe vor fi dezvoltate în Republica Moldova cu sprijinul financiar al Uniunii Europene.

Organizația Keystone Moldova, împreună cu partenerii săi CCF Moldova și „Parteneriat pentru fiecare copil”, va anunța oficial joi, 9 iulie, lansarea unui concurs de granturi pentru organizațiile neguvernamentale, transmite logos-pres.md.

Finanțarea este destinată dezvoltării serviciilor sociale de tip „Casă comunitară” pentru copii cu forme severe de dizabilități, care în prezent se află în instituții sociale. Scopul principal al programului este să asigure acestor copii îngrijire de calitate și condiții de trai în comunitatea locală.

Proiectul are ca obiectiv să le ofere posibilitatea de a trăi într-un mediu care răspunde nevoilor lor individuale și să susțină procesul de dezinstituționalizare.

Proiectul este adresat ONG-urilor de profil, experților în incluziune și specialiștilor agențiilor teritoriale de asistență socială. Evenimentul face parte din proiectul „Societate civilă mai puternică — copilărie mai sigură: sprijin pentru transformarea sistemului de protecție a copilului în Republica Moldova”. Inițiativa este finanțată de Uniunea Europeană, iar bugetul acesteia pentru anii 2026–2029 depășește 2,1 milioane de euro.

Proiectul vizează reformarea și consolidarea sistemului național de protecție a copilului prin creșterea calificării specialiștilor, dezvoltarea serviciilor sociale de tip familial și implicarea activă a societății civile în prevenirea abuzurilor, neglijării, abandonului copiilor și separării lor de familie.