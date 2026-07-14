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rupor.md logorupor
14 Iulie 2026, 10:10
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UE și Moldova încep negocierile pentru al șaselea cluster în procesul de aderare la Uniunea Europeană

În cadrul întâlnirii de la Bruxelles va fi deschis oficial o nouă etapă a negocierilor privind aderarea Moldovei la UE pentru al șaselea cluster „Relații Externe”.

UE și Moldova încep negocierile pentru al șaselea cluster în procesul de aderare la Uniunea Europeană.
UE și Moldova încep negocierile pentru al șaselea cluster în procesul de aderare la Uniunea Europeană.

Delegația moldovenească este condusă de premierul interimar Eugeniu Osmochescu.

În cadrul conferinței, Consiliul Uniunii Europene va prezenta poziția comună a statelor membre privind al șaselea cluster, iar partea moldovenească își va expune poziția de negociere și angajamentele privind alinierea legislației și politicilor naționale la standardele europene, scrie rupor.md.

Începerea ședinței este programată pentru ora 18:00, ora Chișinăului. După încheierea conferinței, de la ora 19:00, va avea loc o conferință de presă comună a comisarului european pentru extindere Marta Kos, ministrului pentru afaceri europene și apărare al Irlandei Thomas Byrne și premierului interimar al Republicii Moldova, Eugeniu Osmochescu.

Al șaselea cluster include două capitole de negociere: „Relații externe” și „Politică externă, politică de securitate și apărare”. Acestea prevăd integrarea Moldovei în politica comercială comună a Uniunii Europene, precum și armonizarea treptată a politicii externe și a politicii de securitate a țării cu normele UE.

Potrivit autorităților, deschiderea negocierilor pentru acest cluster ar trebui să contribuie la extinderea oportunităților pentru exportatorii moldoveni, atragerea investițiilor străine, consolidarea cooperării în domeniul securității, precum și la o participare mai activă a țării în mecanismele europene de combatere a amenințărilor hibride și de creștere a rezilienței.

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rupor.md logorupor
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