Ucrainenii ocupă până la 80% din locurile pentru zboruri: Moldovenii, îndemnați să rezerve vacanțele din timp.

Deși vara calendaristică s-a încheiat, sezonul concediilor este încă departe de a se finaliza.

Septembrie și începutul toamnei sunt considerate o perioadă a „sezonului de catifea”, când turiștii pot beneficia de temperaturi mai blânde, de o mare caldă, iar din octombrie — de reduceri substanțiale la cazare, informează tvrmoldova.md.

Potrivit specialistului în turism Alex Filipschi, Antalya rămâne una dintre cele mai solicitate destinații până la sfârșitul lunii octombrie. În paralel, Egiptul, în special Hurghada și Sharm el-Sheikh, începe să fie tot mai căutat de turiști.

Specialistul explică faptul că septembrie nu aduce neapărat reduceri foarte mari comparativ cu lunile de vară, deoarece cererea rămâne ridicată, inclusiv din partea turiștilor din țările nordice.

Însă în octombrie situația se schimbă și pot fi găsite reduceri substanțiale. În unele cazuri, costul vacanței poate fi cu până la 50% mai mic decât la același hotel în august.

În Antalya, turiștii pot face baie în mare aproximativ până la mijlocul sau chiar sfârșitul lunii octombrie — în funcție de condițiile meteorologice. În Egipt, temperaturile ridicate permit prelungirea sezonului de plajă pentru o perioadă și mai lungă.

O altă tendință a acestui sezon este rezervarea timpurie a vacanțelor. Potrivit lui Alex Filipschi, rezervările pentru sezonul de vară din 2027 sunt deja deschise, iar specialiștii îi sfătuiesc pe cei care doresc să obțină prețuri bune la hoteluri și bilete de avion să rezerve din timp.

În unele cazuri, pentru garantarea rezervării este suficientă achitarea unui avans de circa 10%.

Specialistul atrage atenția asupra faptului că s-a schimbat numărul turiștilor care călătoresc cu curse organizate din regiune. Potrivit estimărilor prezentate, pe unele curse 70–80% dintre pasageri sunt cetățeni ai Ucrainei, iar restul — cetățeni ai Republicii Moldova. Prin urmare, locurile disponibile se epuizează mai rapid, iar rezervarea pe ultima sută de metri poate deveni problematică.

Printre noutățile sezonului se numără cursele directe din București spre destinații exotice precum Mauritius și Maldive. Acest lucru poate facilita accesul turiștilor moldoveni la aceste destinații.

Pentru perioada de iarnă crește deja interesul pentru Maldive și Thailanda. Turiștii au început să rezerve din timp călătoriile pentru a obține tarife mai avantajoase.

Dubai rămâne, de asemenea, în ofertă pentru acest an, deși numărul curselor s-a redus.

Cei care nu doresc să se limiteze la vacanțe la plajă și relaxare pot alege călătorii active. Una dintre destinațiile recomandate este Tanzania, unde drumețiile pot fi combinate cu safari.

Pe lângă Zanzibar, turiștii pot descoperi partea continentală a Tanzaniei, inclusiv zona Kilimanjaro și Parcul Național Serengeti.

Toamna este considerată, de asemenea, o perioadă potrivită pentru escapade urbane. Italia, Spania, Budapesta, Germania și Austria se numără printre destinațiile recomandate, mai ales datorită numărului mare de curse aeriene, inclusiv low-cost.

Călătoriile scurte pot fi organizate în mai multe orașe deodată, folosind trenul sau automobilul, fără a pierde timp cu zboruri suplimentare.

Bucureștiul este o altă opțiune accesibilă pentru o călătorie de weekend datorită curselor zilnice, iar din decembrie sunt anunțate și curse directe spre Brașov.