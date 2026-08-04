Turiștii români, sfătuiți să fie atenți la bancnotele false de 50 euro în Bulgaria.

După trecerea Bulgariei la euro, începând cu 1 ianuarie 2026, turiștii pot plăti cu o singură monedă, însă specialiștii recomandă prudență la efectuarea plăților în numerar.

Cazurile de depistare a banilor falși în Bulgaria sunt mai puține decât în România vecină, însă acolo sunt întâlnite mai des bancnote contrafăcute cu o valoare nominală mai mare, inclusiv 50 de euro, care sunt distribuite în stațiunile turistice, informează libertatea.ro.

Experții menționează că majoritatea falsurilor nu au un nivel ridicat de calitate și pot fi recunoscute fără echipamente speciale. Printre principalele semne ale falsului se numără hârtia obișnuită în locul celei din bumbac, lipsa sau calitatea slabă a filigranului, o hologramă necorespunzătoare și absența elementelor de protecție. În unele cazuri, pe bancnotele depistate apăreau chiar inscripțiile „COPY” sau „PROP COPY”.

Specialiștii recomandă ca imediat după primirea restului să se verifice bancnotele la atingere, să fie privite la lumină și să fie înclinate pentru a confirma existența elementelor de protecție și schimbarea culorii hologramei. De asemenea, se recomandă să se cumpere din timp valuta doar în bănci sau în puncte de schimb autorizate, să se folosească pentru cheltuieli zilnice bancnote cu valoare nominală mică și, pe cât posibil, să se plătească mai des cu cardul bancar.