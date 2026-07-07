Turiștii moldoveni, avertizați cu privire la posibile întârzieri în aeroporturile din Europa.

Asociația Națională a Agenților Economici de Turism din Moldova își exprimă îngrijorarea față de întârzierile și blocajele din mai multe aeroporturi europene, în contextul implementării noului Sistem european de intrare-ieșire.

Potrivit asociației, aplicarea sistemului generează cozi mai mari, timpi de procesare extinși și dificultăți operaționale, afectând în special pasagerii din afara Uniunii Europene, transmite IPN.

Reprezentanții ANAT avertizează că, în plin sezon estival, disfuncționalitățile pot duce la timpi mari de așteptare, pierderea zborurilor de conexiune și perturbarea fluxurilor din aeroporturi.

Organizația solicită o implementare graduală și predictibilă a noilor proceduri, astfel încât măsurile de securitate să nu afecteze mobilitatea călătorilor. Totodată, cere identificarea de urgență a unor soluții pentru eficientizarea controalelor la frontieră.

ANAT face apel și la dialog instituțional, pentru a evita agravarea situației în perioada de vârf a sezonului de vacanțe.

Sistemul european de intrare/ieșire (EES) este un mecanism digital al Uniunii Europene pentru controlul frontierelor externe, care înlocuiește ștampilarea pașapoartelor și se aplică cetățenilor din state terțe, inclusiv din Republica Moldova, care călătoresc în spațiul Schengen. După o implementare graduală începută pe 12 octombrie 2025, sistemul a devenit pe deplin operațional din 10 aprilie 2026.