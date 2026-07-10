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noi.md logonoi
10 Iulie 2026, 11:35
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Trombițchi: Nivelul lacului de acumulare Dnestrovsk continuă să scadă

Nivelul lacului de acumulare Dnestrovsk continuă să scadă cu aproximativ 6 cm pe zi. Astăzi este de 113,74 m.

Trombițchi: Nivelul lacului de acumulare Dnestrovsk continuă să scadă.
Trombițchi: Nivelul lacului de acumulare Dnestrovsk continuă să scadă.

Despre aceasta a anunțat ecologul, directorul executiv al asociației internaționale a păstrătorilor râului Nistru Eco-TIRAS, doctor în științe biologice Ilia Trombițchi, transmite noi.md.

Potrivit acestuia, debitul din Carpați este mai mic de 30 m3/s, în timp ce deversările mai jos pe cursul râului, în partea moldovenească, rămân minime, conform acordurilor anterioare între țări - 100 m3/s.

Ecologul a remarcat că situația actuală indică faptul că, cel mai probabil, în viitorul apropiat partea ucraineană va ridica problema reducerii temporare a acestei norme anterior convenite, deja foarte scăzute pentru râu.

Totodată, este evident că, dacă nu se va continua împădurirea activă a Carpaților și se vor construi în continuare microhidrocentrale în munți, situația nu se va îmbunătăți.

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