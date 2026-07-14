Trei universități vor primi 9,25 de milioane de euro pentru modernizarea infrastructurii de cercetare.

Trei instituții de învățământ superior vor beneficia de investiții totale de 9,25 de milioane de euro pentru modernizarea infrastructurii de cercetare.

Banii vor fi investiți în echipamente și dotări moderne, care vor permite implementarea a 11 proiecte de cercetare. Inițiativele câștigătoare au fost anunțate astăzi, la Chișinău, informează moldpres.md.

Astfel, Universitatea de Stat din Moldova a câștigat cinci proiecte și urmează să beneficieze de 4,5 milioane de euro pentru dotări și echipamente. Universitatea Tehnică a câștigat patru proiecte și va primi 3,6 milioane de euro, iar Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” va implementa două proiecte, în valoare totală de aproximativ 1,5 milioane de euro.

Investițiile sunt efectuate în cadrul Proiectului „Învățământul Superior din Moldova”, implementat de Ministerul Educației și Cercetării și finanțat de Banca Mondială.

Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a declarat astăzi, la o conferință de presă, că scopul inițiativei a fost asigurarea accesului la resurse necesare pentru achiziția de echipamente de ultimă oră, care să permită implementarea proiectelor de cercetare.

„Proiectul a vizat oferirea a 9,25 milioane de euro pentru dezvoltarea infrastructurii de cercetare din Republica Moldova, un proces competitiv la care au putut participa toate universitățile și institutele de cercetare din țară. Resursele sunt puse la dispoziție pentru achiziționarea de echipamente. Scopul proiectului este să putem acoperi necesitățile investiționale pentru infrastructura de cercetare și să punem la dispoziția instituțiilor resurse financiare necesare pentru achiziția de echipamente de ultimă oră”, a afirmat Dan Perciun.

Procesul de evaluare și selecție a proiectelor depuse în concurs a fost unul riguros, inițiativele fiind evaluate într-o ultimă etapă de specialiști din România.

Cele 11 proiecte acoperă domenii esențiale, unde există cel mai mare potențial pentru cercetare, printre care agricultură și procesare producției agricole, tehnologii informaționale, energia, științe exacte și naturale, biomedicina, biofarmaceutica.

Perioada de implementare a proiectelor este de 30 de luni.