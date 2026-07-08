Trei traficanți de droguri, condamnați în Capitală: Un tânăr de 18 ani va sta 7 ani după gratii.

Judecătoria Chișinău a condamnat trei bărbați la pedepse cu închisoarea între 7 și 11 ani pentru contrabandă și trafic de droguri, informează Procuratura.

Deținuților li s-a interzis, de asemenea, să lucreze în domeniul circulației medicamentelor și substanțelor narcotice pe perioade de la 3 la 5 ani, transmite rupor.md.

Un locuitor al Capitalei de 32 de ani a primit 11 ani de închisoare. În mai 2022, el a depozitat în patru ascunzișuri din Chișinău pachete cu drogul PVP („sare”) cu o greutate totală de 7 grame, iar asupra lui a fost găsit și mefedron. Bărbatul nu și-a recunoscut vina, deși în 2020 fusese deja judecat pentru aceeași infracțiune.

Un bărbat din raionul Hâncești de 31 de ani a fost condamnat la 8 ani de închisoare. În 2020–2021, el cumpăra în țările UE pastile „Subutex” și le transmitea în Moldova pentru vânzare prin șoferii de autobuz în bagaje nesupravegheate. În total, au fost introduse prin contrabandă 355 de pastile care conțineau 2,84 grame de substanță psihotropă buprenorfină. Bărbatul a fugit, fiind dat în urmărire, iar dosarul a fost examinat în absența sa.

Un tânăr din regiunea transnistreană de 18 ani a fost condamnat la 7 ani de închisoare. El lucra ca „depozitar” prin Telegram: ambala drogurile și le ascundea în ascunzișuri în Capitală. A fost reținut în flagrant pe 7 decembrie 2023, când se pregătea să vândă 704,9 grame de marijuana și 63,56 grame de mefedron. Acuzatul și-a recunoscut pe deplin vina.

Hotărârile pot fi atacate, iar până la intrarea în vigoare a deciziilor, condamnații sunt considerați nevinovați.