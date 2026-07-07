Trei sate din Anenii Noi se unesc: Vor primi peste 13 milioane de lei.

Satele Geamăna, Zolotievca și Ochiul Roș din raionul Anenii Noi au decis să se unească voluntar. Potrivit Guvernului, noua administrație locală va primi un sprijin financiar de peste 13 milioane de lei.

Fondurile vor fi alocate pentru dezvoltarea infrastructurii, îmbunătățirea serviciilor publice și implementarea proiectelor care vor contribui la creșterea calității vieții populației, scrie rupor.md.

Noua structură administrativă va reuni aproximativ 3.400 de locuitori. În satul Geamăna locuiesc 2.436 de persoane, în Zolotievca — 807 locuitori, iar în Ochiul Roș — circa 192 de persoane.

În prezent, aproximativ 800 de primării din Republica Moldova participă în procesul de amalgamare voluntară, iar consiliile locale au adoptat peste 600 de decizii privind inițierea procedurii.

Reforma administrației publice locale a fost lansată oficial de Guvern la sfârșitul lunii ianuarie, după consultări cu autoritățile locale și alte părți interesate. Scopul acesteia este modernizarea administrației și creșterea eficienței serviciilor publice.

Recent, Parlamentul a aprobat modificări legislative menite să simplifice procesul de unire voluntară a unităților administrativ-teritoriale.