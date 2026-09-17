Trei polițiști din Capitală, trimiși în judecată: Au însușit banii unui reținut.

Trei polițiști din Chișinău au fost trimiși în judecată într-un dosar privind însușirea banilor ridicați de la o persoană reținută. Potrivit Procuraturii Anticorupție, este vorba despre 3.000 de dolari și peste 10.000 de euro.

În total, la percheziția corporală, asupra persoanei reținute au fost găsite circa 25.000 de dolari și 14.000 de euro, scrie radiomoldova.md.

Potrivit anchetei, polițiștii nu au inclus întreaga sumă în acte și nu au împachetat banii în mod corespunzător. Până la documentarea oficială a mijloacelor bănești ridicate, aceștia și-au însușit o parte din bani.

Cei trei polițiști figurează și într-un alt dosar penal. Ei, împreună cu alți trei angajați ai Inspectoratului de Poliție al sectorului Botanica, sunt suspectați de primire sistematică de mite de la persoane implicate în consumul și traficul ilegal de droguri. Potrivit anchetei, aceștia solicitau și primeau între 3.000 și 10.000 de dolari — în numerar și în criptovalută.

Primul dosar a fost deja trimis în instanță. Dacă cei trei polițiști vor fi găsiți vinovați de abuz de serviciu, ei riscă o amendă de până la 92.500 de lei sau până la șase ani de închisoare, precum și interdicția de a ocupa anumite funcții sau de a desfășura anumite activități pentru un termen de până la cinci ani.