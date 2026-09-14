Trei inculpați vor compărea în fața instanței într-un dosar de escrocherie de 6 milioane de lei.

Trei inculpați vor compărea în fața instanței într-un dosar privind vânzarea fictivă de automobile și utilaje agricole.

În urma acțiunilor presupușilor escroci, au avut de suferit 32 de persoane, iar prejudiciul total s-a apropiat de 6 milioane de lei.

Potrivit procuraturii, în anii 2025–2026, inculpații au publicat anunțuri privind vânzarea de tractoare și automobile la prețuri atractive. Cumpărătorii erau invitați la biroul unei întreprinderi înregistrate, unde, la vedere, era afișată o autorizație falsă de comerț cu mijloace de transport, scrie rupor.md.

Ulterior, clienții transferau avansuri între 5 mii și 20 de mii de euro. Unii contractau credite bancare pentru a face achiziția, însă nu primeau niciodată tehnica promisă. Inculpații retrăgeau banii din cont sub pretextul cheltuielilor de activitate.

În cadrul anchetei, oamenii legii au identificat cea de-a 32-a victimă. Bărbatul a transferat peste 80 de mii de lei pentru un tractor Kubota, care nu i-a fost livrat.

Compania activa la aceeași adresă timp de aproximativ o lună, după care își schimba biroul și datele de contact. Cumpărătorii înșelați nu mai puteau găsi vânzătorii și se adresau organelor de drept.

Inculpații au 26, 37 și 49 de ani. Aceștia rămân în arest preventiv și riscă între patru și opt ani de închisoare. Fiecare riscă, de asemenea, o amendă de până la 450 de mii de lei. Ancheta în privința altor presupuși membri ai grupului continuă.