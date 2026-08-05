Trei escroci au primit câte 7 ani de închisoare pentru o schemă frauduloasă legată de locuințe.

Judecătoria Chișinău a condamnat trei persoane la șapte ani de închisoare pentru escrocherie, în urma căreia un localnic a fost aproape să-și piardă locuința. Despre aceasta anunță Procuratura.

Schema înșelăciunii a început în 2013, atunci când doi bărbați (47 și 61 de ani) și o femeie de 70 de ani au convins victima să contracteze un credit pentru nevoile lor. Bărbatul a ipotecat cota sa dintr-o casă evaluată la aproximativ 1.299.000 de lei pentru un împrumut de 22.425 de euro, crezând promisiunile că banii vor fi rambursați peste trei luni și că va primi o mică recompensă. În realitate, escrocii și-au însușit banii, nu au achitat datoria, iar asupra bunurilor a fost instituit sechestru, despre care familia proprietarului a aflat ulterior, informează rupor.md.

În instanță, inculpații nu și-au recunoscut vina și au declarat că datoria ar fi fost achitată prin intermediul bunurilor, însă instanța a considerat aceste argumente neîntemeiate din cauza lipsei probelor. Sentința nu a intrat încă în vigoare și poate fi contestată, iar până la o decizie definitivă a instanței, toți cei vizați sunt considerați nevinovați.