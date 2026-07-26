Trei angajați ai MoldATSA au fost plasați în arest preventiv.

Trei angajați ai întreprinderii de stat MoldATSA, reținuți acum două zile în dosarul de corupție și abuz de putere, au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de zile.

Astăzi, Judecătoria sectorului Ciocana a luat această decizie. Se precizează că doi dintre inculpați au fost plasați în arest la Penitenciarul nr. 13. Încă unul va petrece o lună în arest la domiciliu, scrie moldova1.md.

Potrivit purtătoarei de cuvânt a Procuraturii Anticorupție, Angela Postolache, instanța a admis integral cererile procurorilor în privința a doi dintre inculpați.

„Judecătoria Chișinău (sector Ciocana) a admis integral cererile procurorilor anticorupție privind aplicarea măsurilor preventive față de două persoane, dispunând plasarea acestora în arest preventiv pentru 30 de zile. În privința celui de-al treilea inculpat, instanța a admis parțial cererea procurorilor, alegând măsura preventivă a arestului la domiciliu pentru 30 de zile”, a declarat Angela Postolache.

Suspecții au refuzat să se prezinte la ședințele de judecată. Avocații au declarat că clienții lor nu recunosc vina și consideră acuzațiile neîntemeiate.

Reamintim că, pe 23 iulie, ofițerii CNA au efectuat 25 de percheziții în dosarul privind presupuse fapte de corupție și abuz de serviciu la MoldATSA. În urma perchezițiilor, au fost reținute trei persoane cu funcții de conducere din cadrul întreprinderii.