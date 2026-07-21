Tratamentul alcoolismului a costat statul peste 70 de milioane de lei într-un an.

Anul trecut, statul a cheltuit zeci de milioane de lei pentru tratamentul persoanelor dependente de alcool, cu aproape 13% mai mult decât în 2023.

Alcoolul distruge sănătatea, familiile și, în unele cazuri, duce la moarte. În spatele fiecărui număr statistic se află o tragedie personală și o luptă zilnică cu dependența, care treptat distruge omul din interior, scrie moldova1.md.

Potrivit specialiștilor, fiecare al treilea pacient se confruntă cu recidiva, iar mulți ajung din nou pe patul de spital cu intoxicație alcoolică și alte complicații grave, a căror tratament costă mult mai mult.

Ruslan urmează deja pentru a șaptea oară, în ultimii patru ani, tratamentul la Dispensarul Republican Narcologic. Ultimul curs l-a încheiat la începutul acestui an, însă a reușit să se abțină de la alcool doar câteva luni. După externare, a început din nou să bea, iar mai mult de o lună de abuz de alcool l-a adus înapoi la spital, de această dată într-o stare extrem de gravă.

„M-am simțit foarte rău. Mă trezeam dimineața și primul lucru pe care îl doream era să beau, fără mâncare, fără nimic. Așa a continuat a treia, a patra, a cincea zi. Au început intoxicația, vărsăturile, slăbiciunea, tensiunea mare”, a povestit Ruslan.

Dependența de alcool i-a distrus și viața de familie. A fost căsătorit de două ori, în fiecare căsnicie s-a născut un copil, însă ambele soții au plecat din cauza dependenței lui de alcool. Acum bărbatul speră să înceapă o viață nouă, să scape de dependență și să-și refacă relațiile cu copiii.

„Fetița are deja trei ani și nouă luni. Și mă gândesc, cât mai sunt încă în forță, la această vârstă, aș putea încă vreo zece ani să o ajut, să o educ, să o trimit undeva la studii”, spune el.

Un alt pacient al spitalului, Vasile, luptă cu dependența de alcool de mai bine de zece ani. Abuzul îndelungat de alcool i-a afectat grav sănătatea. Suferă de boli neurologice și tulburări ale aparatului locomotor, din cauza cărora se deplasează și vorbește cu dificultate.

„Dimineața nu puteam să mă ridic, îmi tremura tot corpul. Nu puteam să țin nici lingura, nici cana cu ceai, nici măcar să beau o cafea. Trebuia să beau alcool ca să-mi revin măcar puțin”.

La cei 56 de ani ai săi, Vasile trăiește singur. Nu a avut niciodată copii, dar speră să învingă dependența și să-și întemeieze o familie. În ultimii ani a încercat de patru ori să renunțe la alcool.

În fiecare lună, aproximativ 50 de persoane care suferă de dependență de alcool urmează tratament în secția a treia a Dispensarului Republican Narcologic. Cursul durează 28 de zile și include asistență medicală și consiliere psihologică.

Costul mediu al unui curs complet de tratament este de 24.000 de lei, iar toate cheltuielile sunt acoperite de stat.

În 2025, peste 2.000 de persoane cu dependență de alcool au urmat tratament specializat la Dispensarul Republican Narcologic. Totuși, nu toți finalizează cursul de 28 de zile, unii părăsesc spitalul înainte de termen. Iar pentru cei care finalizează tratamentul, cele mai dificile încercări încep după externare, când riscul de recidivă rămâne foarte ridicat.

„Avem până la 30% de reîntoarceri în spital. Dar vreau să subliniez că recidiva la o persoană cu dependență de alcool nu înseamnă eșecul tratamentului. Aceasta indică evoluția bolii. Dacă o persoană va apela la tratament măcar o dată pe an sau o dată la șase luni, iar apoi revine la alcool, durata vieții sale se va scurta inevitabil”, a declarat vicedirectorul medical la Dispensarul Republican de Narcologie., Alexandru Marandici.

În Moldova, aproape 43.000 de persoane care suferă de dependență de alcool sunt în evidența medicilor. Anul trecut, statul a alocat peste 70 de milioane de lei pentru tratamentul pacienților la Dispensarul Republican Narcologic.

Servicii de reabilitare oferă și câteva clinici private, precum și spitalele psihiatrice din Bălți, Orhei și Chișinău. Costul tratamentului în aceste instituții este, de asemenea, acoperit integral din bugetul de stat.