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ipn.md logoipn
25 Septembrie 2026, 12:16
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Transportul interraional se scumpește din nou: Tariful plafon va ajunge la 1,19 lei pe km

Agenția Națională Transport Auto (ANTA) a stabilit începând de vineri un tarif-plafon temporar de 1,19 lei pe kilometru per pasager, cu 3 bani mai mare decât tariful precedent.

Transportul interraional se scumpește din nou: Tariful plafon va ajunge la 1,19 lei pe km.
Transportul interraional se scumpește din nou: Tariful plafon va ajunge la 1,19 lei pe km.

Potrivit ANTA, noul tarif pentru transportul rutier regulat de pasageri între localități a fost calculat pornind de la prețul mediu al motorinei din ultimele șapte zile. În perioada 18-24 septembrie, prețul mediu a fost de 36,43 lei pe litru, cu 1,45 lei mai mult decât în săptămâna precedentă, conform datelor Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, informează ipn.md

Astfel, comparativ cu tariful precedent de 1,16 lei pe kilometru, o călătorie de la Chișinău la Orhei, pe o distanță de circa 50 de kilometri, s-ar putea scumpi cu aproximativ 1,5 lei, iar o călătorie până la Rezina — pe o distanță de circa 90 de kilometri — cu 2,7 lei. O călătorie până la Cahul, pe o distanță de circa 160 de kilometri, s-ar putea scumpi cu 4,8 lei, iar până la Briceni — aproximativ 250 de kilometri — prețul va crește cu 7,5 lei.

Majorarea costului transportului are loc pe fundalul creșterii constante a prețurilor la combustibil. Șeful Centrului Național de Management al Crizelor, Sergiu Diaconu, a declarat anterior că autoritățile examinează posibilitatea ca prețurile la combustibil să depășească pragul de 40 de lei pe litru.

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