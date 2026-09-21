Transnistria propune majorarea timpului de muncă cu 20%, fără plata orelor suplimentare.

În Transnistria a fost elaborat un proiect de lege care le permite organizațiilor cu ciclu de lucru neîntrerupt să majoreze durata turelor cu până la 20%, fără compensarea acestor ore ca ore suplimentare.

Despre acest lucru relatează portalul „Most”, făcând referire la așa-numitul organ legislativ al regiunii, transmite rupor.md.

Noua inițiativă vizează domeniile cu regim de activitate continuă, precum paza, securitatea împotriva incendiilor, medicina și serviciile energetico-mecanice de gardă. Autorii proiectului de lege explică necesitatea modificărilor prin deficitul acut de personal, plecarea specialiștilor și posturile vacante neocupate, cu care întreprinderile se confruntă în ultimii doi ani, în actuala situație economică.

În cadrul regimului special de timp de muncă, orele lucrate suplimentar de până la 20% pentru perioada de referință nu vor fi înregistrate drept ore suplimentare. Potrivit notei explicative a documentului, măsura are drept scop „reducerea cheltuielilor pentru remunerarea muncii prin eliminarea necesității de a plăti o parte a timpului de lucru ca muncă suplimentară”.