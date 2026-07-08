Trafic restricționat parțial pe bulevardul Grigore Vieru din Capitală până la sfârșitul verii.

Circulația pe mai multe străzi din Chișinău va fi restricționată temporar. Primăria Capitalei anunță că măsura este legată de desfășurarea unor lucrări planificate de reparație și de organizarea unui târg al producătorilor locali.

Cele mai ample restricții vor afecta bulevardul Grigore Vieru. Începând de astăzi și până pe 25 august, traficul pe benzile de circulație va fi parțial suspendat pe tronsonul dintre străzile Constantin Tănase și Albișoara. Măsura este legată de lucrările curente de reparație a carosabilului, transmite rupor.md.

Totodată, lucrări de reparație vor avea loc și în sectorul Buiucani. Astfel, în perioada 10–20 iulie, va fi sistată circulația pe stradela Călărași, pe tronsonul cuprins între strada Milano și Calea Ieșilor.

De asemenea, în weekend va fi modificată circulația în sectorul Râșcani. În legătură cu organizarea unui târg al producătorilor autohtoni, de vineri, 10 iulie, ora 20:00, până duminică, 12 iulie, ora 20:00, va fi închis parțial sensul impar al străzii Miron Costin, pe tronsonul cuprins între bulevardul Moscova și strada Nicolae Dimo.