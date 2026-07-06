Tradiția conservelor pentru iarnă: Plăcere la sat, lux din ce în ce mai scump la oraș.

Odată cu mijlocul verii, gospodinele din Republica Moldova au dat startul pregătirilor pentru sezonul rece, transformând bucătăriile în ateliere de conservare.

Totuși, realitatea economică din acest an împarte țara în două. În timp ce la sate tradiția este menținută datorită roadelor din propriile grădini, în mediul urban, conservele de casă devin un lux pe care tot mai puține familii și-l permit din cauza prețurilor mari de la piață, scrie noi.md citând moldova1.md.

În casa familiei Munteanu din satul Alexandru cel Bun, raionul Soroca, pregătirile sunt în plină desfășurare. Femeile din familie renunță la produsele din magazine și preferă exclusiv conservele naturale făcute acasă. Ele planifică să pună deoparte între 120 și 150 de borcane cu compot și până la 50 de kilograme de gem.

Svetlana Munteanu povestește că a învățat acest lucru de la părinți, bunici și străbunici. Toate produsele pregătite sunt consumate de familie pe parcursul iernii. Gospodinele conservă, printre altele, cireșele albe, pe care le folosesc special ca umplutură pentru plăcinte.

O situație cu totul diferită se înregistrează în orașe, unde aroma gemurilor și murăturilor devine treptat o raritate. Gospodinele de la oraș recunosc că prețurile ridicate la fructe și legume, chiar și în plin sezon, le obligă să reducă semnificativ cantitatea de conserve sau chiar să renunțe complet la pregătirea lor acasă. Majoritatea se limitează la câteva borcane cu compot de căpșuni sau vișine în suc propriu.

Chiar și o analiză sumară a prețurilor de la Piața Centrală din Chișinău arată de ce conservele făcute acasă au devenit o cheltuială serioasă pentru locuitorii orașului. Un kilogram de coacăze se vinde cu 50 de lei, roșiile costă 30 de lei pe kilogram. Nu au devenit mai accesibile nici ingredientele tradiționale pentru murături și compoturi. Vișinele și castraveții se vând cu 20 de lei pe kilogram.

În condițiile economice actuale, pentru mulți locuitori ai Chișinăului, cumpărarea produselor gata preparate din magazine devine o alternativă reală la conservele făcute acasă. Drept urmare, o tradiție gastronomică profund înrădăcinată în cultura locală poate fi pusă sub semnul întrebării.