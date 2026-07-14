Tofilat: 70 de lei din partea fiecărui pasager al Aeroportului Chișinău ajung în bugetul MoldATSA.

Expertul în transporturi Oleg Tofilat a declarat că întregul buget anual al MoldATSA, estimat la aproximativ 400 de milioane de lei, este acoperit din traficul înregistrat pe Aeroportul Internațional Chișinău.

„Toate cele 400 de milioane de lei, care este bugetul lui MoldATSA, se formează din traficul din Aeroportul Chișinău. Înțelegeți? Și când împărțim 400 de milioane, bugetul MoldATSA, la 6 milioane de pasageri în Aeroportul Chișinău, fiecare decolare sau aterizare în Chișinău pe noi ne costă 70 de lei din buzunarul nostru”, a declarat Tofilat, citat de bani.md.

Calculul expertului vine în contextul în care Aeroportul Chișinău a înregistrat în 2025 un trafic record de peste 6 milioane de pasageri, iar în jurul MoldATSA s-au acumulat mai multe controverse.

Recent, spațiul public a fost marcat de dezvăluirile cu privire la salariul purtătoarei de cuvânt a întreprinderii, Anastasia Taburceanu, precum și de demisia directorului interimar Dumitru Vangheli. Salariul Anastasiei Taburceanu era de 120 mii de lei/lună, iar directorul Dumitru VAngheși a fost acuzat că a inclus în CV informații eronate pentru a fi promovat la șefia instituției.

Ulterior, MoldATSA a publicat un comunicat unde declara că nu este susținută financiar din bugetul de stat și că activitatea sa este acoperită exclusiv din taxele de navigație aeriană plătite de companiile aeriene private. Reprezentanții companiei mai susțin că statul obține venituri din impozitele aplicate salariilor angajaților și, după caz, din dividendele rezultate din profit.