Tofan vrea „să crească” speranța de viață de la aproape 73 ani la minimum 72 ani.

Conform datelor Biroului Național de Statistică, speranța de viață la naștere în Republica Moldova a fost, în 2025, de 72,8 ani.

Potrivit programului de guvernare prezentat de Vasile Tofan, acest indicator trebuie să crească „la minimum 72 de ani” până în 2030, scrie bani.md, citând realitatea.md.

Informațiile se regăsesc în planurile de consolidare a sănătății, propuse de Guvernul desemnat.

Informațiile publicate pe pagina oficială a Biroului Național de Statistică arată că din 2015 până în 2025, speranța de viață în Republica Moldova, pentru ambele sexe, a crescut de la 69,4 la 72,8 ani.

Datele statistice mai indică că rata mortalității infantile a înregistrat o descreștere, de la 11,8 decedați în vârstă de sub un an la 1000 născuți-vii, în 2024, până la 9,2 în anul 2025. Cabinetul de miniștri format de Vasile Tofan își propune să diminueze acest indicator până la 7, în următorii patru ani.