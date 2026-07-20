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realitatea.md logorealitatea
20 Iulie 2026, 18:27
15 992
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Tofan promite să majoreze salariul minim la 10.000 de lei până în 2030

În programul viitorului Guvern, Vasile Tofan promite o „creștere predictibilă” a salariului minim în Moldova. Conform planurilor cabinetului, până în 2030 salariul minim trebuie să ajungă la 10.000 de lei.

Tofan promite să majoreze salariul minim la 10.000 de lei până în 2030.
Tofan promite să majoreze salariul minim la 10.000 de lei până în 2030.

Guvernul condus de Vasile Tofan planifică să implementeze principiile europene privind transparența remunerației și plata egală pentru munca femeilor și bărbaților, scrie realitatea.md.

În plus, Guvernul desemnat intenționează să creeze un mecanism de garantare a datoriilor salariale în cazul insolvenței angajatorilor din sectorul privat, să modernizeze regimul timpului de lucru și să simplifice procesul de angajare.

Codul muncii urmează să fie actualizat prin includerea unor noi prevederi privind perioadele de odihnă și concediu, precum și protecția drepturilor muncii deja acumulate. Viitorii miniștri doresc, de asemenea, să introducă măsuri pentru protejarea angajaților împotriva concedierilor ilegale.

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