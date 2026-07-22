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22 Iulie 2026, 10:36
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Tofan: Moldova va efectua un audit al proprietății de stat și va vinde activele

Noul cabinet de miniștri intenționează să realizeze o revizie amplă a patrimoniului de stat și să scoată la privatizare activele fără importanță strategică.

Tofan: Moldova va face un audit al proprietății de stat și va vinde activele.
Tofan: Moldova va face un audit al proprietății de stat și va vinde activele.

Înainte de aceasta, întreprinderile de stat vor fi auditate, iar patrimoniul lor va fi evaluat independent.

Primul pas trebuie să fie o revizie completă a proprietății de stat. Autoritățile vor să afle ce active deține statul, care este valoarea lor de piață și cât de eficient sunt utilizate. În același timp, va avea loc un audit al întreprinderilor de stat, scrie logos-pres.md.

Potrivit lui Tofan, întreprinderile cu potențial vor primi șansa unui restart. Ele vor trece printr-o restructurare, iar o parte dintre companii ar putea intra pe piața de capital pentru a atrage capital privat și a crește transparența managementului.

O altă abordare este propusă pentru obiectele care, în opinia Guvernului, nu prezintă o valoare strategică. Astfel de active urmează să fie vândute prin proceduri competitive deschise.

Tofan a declarat că statul nu trebuie să păstreze proprietăți doar pentru simplul fapt de a le deține. Dacă un activ nu aduce venituri, nu asigură servicii de interes public și nu atrage investiții, trebuie să i se găsească un proprietar mai eficient.

Prim-ministrul a subliniat, de asemenea, că speră să schimbe atitudinea societății față de privatizare, care în Moldova a fost asociată mulți ani cu tranzacții netransparente. Potrivit lui, noile vânzări de proprietăți de stat vor fi realizate public, cu reguli clare și informații deschise despre cumpărători, prețuri și condițiile tranzacțiilor.

Separat, Tofan a criticat sistemul actual de gestionare a proprietății de stat, afirmând că schemele de corupție nu pot fi învinse doar prin creșterea numărului de controale. În opinia sa, problema poate fi rezolvată doar printr-un management transparent al activelor și o concurență deschisă.

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