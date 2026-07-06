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agora.md logoagora
6 Iulie 2026, 16:36
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Toate persoanele intoxicate la un hotel din Chișinău au fost externate

Toate persoanele intoxicate la un hotel din Chișinău au fost externate. Despre aceasta a anunțat vicedirectorul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase „Toma Ciorbă”, Petru Paveliuc.

Toate persoanele intoxicate la un hotel din Chișinău au fost externate.
Toate persoanele intoxicate la un hotel din Chișinău au fost externate.

De asemenea, el a declarat că toți pacienții tratați în spital se simt bine, iar ultimul dintre ei a fost externat astăzi, scrie agora.md.

La spitalul de boli infecțioase „Toma Ciorbă” au fost internate în total 20 de persoane, care au suferit toxiinfecții alimentare. Potrivit analizelor de laborator, bacteria Salmonella a fost confirmată la 13 dintre participanți. Ultima persoană a fost externată astăzi, 6 iulie, a subliniat vicedirectorul.

„Nu mai sunt persoane spitalizate deja. Ultima persoană, pare-mi-se chiar astăzi a fost externată. La moment nu mai este nici un pacient internat”, a declarat Petru Paveluc.

El a mai menționat că toți pacienții au fost externați în decurs de o săptămână.

„Starea pacienților era foarte bună încă de joi - vineri, 3 iulie, doar că se mai așteptau niște rezultate ale analizelor”, a adăugat vicedirectorul spitalului.

Reamintim că, după evenimentele organizate la un hotel din Chișinău, în perioada 22-26 iunie, a fost depistat un focar de salmoneloză. Infecția a fost confirmată la 59 de participanți. Dintre aceștia, 20 au fost internați. Cercetările de laborator au confirmat prezența bacteriei Salmonella la 13 dintre cei afectați.

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