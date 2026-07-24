theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
logos.press.md logologos
24 Iulie 2026, 09:32
5 112
Copiază linkul
Link copiat

Tinerii specialiști din domeniul culturii vor primi până la 120.000 de lei

Ministerul Culturii al Republicii Moldova a lansat un program de susținere a tinerilor specialiști care își încep cariera în instituțiile culturale de stat.

Tinerii specialiști din domeniul culturii vor primi până la 120.000 de lei.
Tinerii specialiști din domeniul culturii vor primi până la 120.000 de lei.

Absolvenții universităților de profil vor putea primi până la 120.000 de lei, iar cei ai instituțiilor de învățământ profesional-tehnic – până la 90.000 de lei, scrie logos-pres.md.

Programul este destinat specialiștilor care se angajează pentru prima dată prin repartizare în decurs de un an după absolvire. Sprijin vor putea primi și cei care încep cariera în instituțiile publice de cultură din Chișinău. Condiția pentru primirea fondurilor este angajarea cu normă întreagă într-o instituție publică de cultură.

Plățile vor fi distribuite pe primii trei ani de activitate. Prima tranșă de ajutor va fi acordată în două etape: după prima lună de muncă și la finalul primului an. Alte două plăți sunt prevăzute după încheierea celui de-al doilea și celui de-al treilea an de activitate.

Totodată, ministerul a deschis înscrierile pentru absolvenți și a publicat lista cu 111 posturi vacante în instituțiile publice de cultură. Absolvenților universităților din străinătate li se va cere și un document de recunoaștere a diplomei.

Dintre cerințele pentru participare se numără prezentarea documentelor care atestă studiile și statutul de tânăr specialist. Cererile se primesc până pe 21 august, în format electronic sau pe suport de hârtie.

Ministerul Culturii consideră că programul va oferi un sprijin suplimentar absolvenților care încep cariera și îi va menține în domeniu.

Sursă
logos.press.md logologos
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici