Tinerii specialiști din domeniul culturii vor primi până la 120.000 de lei.

Ministerul Culturii al Republicii Moldova a lansat un program de susținere a tinerilor specialiști care își încep cariera în instituțiile culturale de stat.

Absolvenții universităților de profil vor putea primi până la 120.000 de lei, iar cei ai instituțiilor de învățământ profesional-tehnic – până la 90.000 de lei, scrie logos-pres.md.

Programul este destinat specialiștilor care se angajează pentru prima dată prin repartizare în decurs de un an după absolvire. Sprijin vor putea primi și cei care încep cariera în instituțiile publice de cultură din Chișinău. Condiția pentru primirea fondurilor este angajarea cu normă întreagă într-o instituție publică de cultură.

Plățile vor fi distribuite pe primii trei ani de activitate. Prima tranșă de ajutor va fi acordată în două etape: după prima lună de muncă și la finalul primului an. Alte două plăți sunt prevăzute după încheierea celui de-al doilea și celui de-al treilea an de activitate.

Totodată, ministerul a deschis înscrierile pentru absolvenți și a publicat lista cu 111 posturi vacante în instituțiile publice de cultură. Absolvenților universităților din străinătate li se va cere și un document de recunoaștere a diplomei.

Dintre cerințele pentru participare se numără prezentarea documentelor care atestă studiile și statutul de tânăr specialist. Cererile se primesc până pe 21 august, în format electronic sau pe suport de hârtie.

Ministerul Culturii consideră că programul va oferi un sprijin suplimentar absolvenților care încep cariera și îi va menține în domeniu.