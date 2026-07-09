Tinerii Armatei Naționale au depus jurământul militar.

Tinerii soldați, recent încorporați în Armata Națională, au depus astăzi jurământul militar în cadrul unei ceremonii oficiale desfășurate în garnizoana Chișinău.

Colonelul Ion Ojog, adjunctul șefului Statului Major al Armatei Naționale, prezent la eveniment, a felicitat tinerii militari, subliniind importanța acestui moment, transmite noi.md.

Colonelul a menționat că, depunând jurământul militar, soldații confirmă nu doar pregătirea dobândită, ci și maturitatea, disciplina și responsabilitatea demonstrate pe parcursul instruirii. Rezultatele obținute sunt meritul atât al militarilor, cât și al comandanților care i-au îndrumat.

„Depunând astăzi jurământul militar, confirmați nu doar pregătirea dobândită, ci și maturitatea, disciplina și responsabilitatea pe care le-ați arătat în timpul pregătirii inițiale. Rezultatele obținute sunt meritul vostru, precum și al comandanților și instructorilor care v-au îndrumat cu profesionalism și rigurozitate”, a spus Ion Ojog.

Înainte de ceremonie, recruții au urmat un curs de pregătire inițială de șase săptămâni, în cadrul căruia au studiat regulamentele militare de bază, pregătirea de instrucție și caracteristicile armamentului din dotare.

După eveniment, tinerii militari vor beneficia de o concediere de cinci zile, după care se vor întoarce în unitățile militare pentru a continua serviciul militar obligatoriu, a cărui durată totală este de 12 luni.