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14 Iulie 2026, 15:25
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The Rasmus vor concerta iarăși la Chișinău cu un album nou

Legenda rockului finlandez The Rasmus va reveni în Moldova. Concertul va avea loc pe 9 martie 2027 la Chișinău Arena, în cadrul turneului european de promovare a noului album WEIRDO.

The Rasmus vor concerta iarăși la Chișinău cu un album nou.
The Rasmus vor concerta iarăși la Chișinău cu un album nou.

Formația va interpreta pentru prima dată în regiune piese de pe noul album, precum și cele mai cunoscute hituri ale sale, printre care In the Shadows, First Day of My Life, Sail Away și Livin' in a World Without You.

„Albumul WEIRDO a avut un impact puternic asupra fanilor noștri. Este dedicat acceptării propriei individualități, iar acest lucru este deosebit de vizibil la concerte, datorită energiei și unicitații publicului nostru. Așteptăm cu nerăbdare să ne întâlnim cu fanii noștri în Europa”, a declarat solistul formației, Lauri Ylönen.

The Rasmus rămâne una dintre cele mai cunoscute trupe rock din Finlanda de peste 20 de ani. De-a lungul carierei, formația a vândut milioane de albume, a primit numeroase discuri de aur și platină și a câștigat popularitate în multe țări ale lumii.

The Rasmus vor concerta iarăși la Chișinău cu un album nou

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