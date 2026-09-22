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bani.md logobani
22 Septembrie 2026, 14:25
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Termoelectrica solicită majorarea tarifului la energia termică în Chișinău cu peste 82%

SA Termoelectrica a depus la Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) o cerere de majorare a tarifului pentru energia termică pentru consumatori.

Termoelectrica solicită majorarea tarifului pentru energia termică în Chișinău cu peste 82%.
Termoelectrica solicită majorarea tarifului pentru energia termică în Chișinău cu peste 82%.

Compania propune majorarea tarifului pentru o gigacalorie de la actualii 2020 de lei la 3689 de lei. Aceasta înseamnă o creștere de 82,6%, relatează bani.md.

Termoelectrica explică solicitarea, în primul rând, prin creșterea costurilor de producție, în special a cheltuielilor pentru gazele naturale. Pentru octombrie–decembrie 2026, compania a inclus în calcule un preț mediu al gazului de 21.212 lei pentru 1.000 de metri cubi, față de 14.114 lei pentru 1.000 de metri cubi în perioada aprilie–septembrie.

Pentru octombrie–decembrie, compania prognozează livrarea a 434.016 Gcal de energie termică. Costurile reglementate pentru această activitate sunt estimate la circa 3,465 miliarde de lei, iar în tarif este inclusă o rentabilitate reglementată de aproximativ 92,8 milioane de lei.

Totodată, Termoelectrica solicită majorarea tarifului la energia electrică produsă de întreprindere. Prețul solicitat este de 5,21 lei pentru kWh, față de actualii 2,31 lei. Diferența este de 2,90 lei pentru kWh, sau 125,5%. Compania invocă drept principal motiv tot creșterea cheltuielilor pentru gaz.

Pentru octombrie–decembrie ale anului curent, Termoelectrica prognozează producerea și livrarea a circa 228,9 milioane kWh de energie electrică. Costurile reglementate sunt estimate la 2,393 miliarde de lei, iar rentabilitatea reglementată — la aproximativ 41,3 milioane de lei.

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