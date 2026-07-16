Termoelectrica: Prezentarea lunară a indicilor contoarelor este foarte importantă.

Termoelectrica informează consumatorii că prezentarea lunară a indicilor de la contorul/contoarele de apă caldă menajeră este foarte importantă.

Indicii contorului reprezintă consumul exact de apă caldă, înregistrat de o locuință, transmite noi.md.

Repartizarea energiei termice pentru prepararea apei calde menajere este efectuată în conformitate cu Regulamentul cu privire la prestarea și achitarea serviciilor comunale și necomunale, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 281 din 17.04.2024.

„Astfel, este foarte important să prezentați indicii contorului, să efectuați verificarea metrologică periodică la timp, să verificați atât funcționalitatea echipamentelor de măsurare a apei calde menajere, cât și sigiliul aplicat acestuia, întru evitarea repartizării unui volum suplimentar de apă caldă", se arată în îndemnul întreprinderii.

În conformitate cu Regulamentul menționat, unități (apartamente) necontorizate se consideră:

-care nu prezintă indicii mai mult de 2 luni consecutive;

care nu dețin buletine de verificare metrologică;

nu sunt sigilate;

nu funcționează;

nu este asigurat accesul reprezentantului asociației/gestionarului, furnizorului etc.

Potrivit Hotărârii de Guvern nr. 281/2024, pct. 80: „În cazul unităților considerate necontorizate, consumul se determină conform indicațiilor înregistrate de echipamentul de măsurare a blocului locativ, aplicat pentru fiecare persoană din unitate, care nu se adaugă la indicii contorului”.

Acestor unități este repartizată diferența de volum dintre contorul de apă instalat la branșamentul blocului locativ și suma volumelor prezentate ale contoarelor instalate la unități, în conformitate cu pct. 84 subpct. 2 al H.G. nr. 281/2024.

Mai mult decât atât, recalcularea facturilor poate fi efectuată pe un termen retroactiv de maxim 6 luni (de la adresare) doar cu condiția ca echipamentele de măsurare din unitatea respectivă să fie sigilate, să funcționeze conform cerințelor tehnice și să dețină un buletin valabil de verificare metrologică (pct. 134 al HG 281/2024).