Termoelectrica a simplificat transmiterea indexului contoarelor pentru consumatori

SA Termoelectrica a reamintit consumatorilor despre posibilitatea de a transmite rapid indexul contoarelor de apă caldă prin serviciul call center.

Pentru aceasta, locuitorii nu trebuie să viziteze biroul companiei, toate datele necesare pot fi comunicate telefonic în câteva minute, transmite rupor.md.

Pentru a transmite indicațiile, este necesar să sunați la numerele 022 447 447 sau 1300, să selectați în meniul automat secțiunea „Indicațiile contorului”, să introduceți codul de identificare al consumatorului (ID) și să urmați instrucțiunile vocale.

Compania menționează că transmiterea regulată a datelor ajută la calcularea corectă a plății pentru apa caldă și permite evitarea unor taxe suplimentare legate de volumul estimat de consum.