Termoelectrica a desemnat furnizorul pentru luna decembrie: A fost încheiat contractul pentru livrarea gazelor

Compania Energocom Trading SRL a câștigat licitația pentru furnizarea gazului natural către SA Termoelectrica în decembrie 2023. Despre aceasta a anunțat SA Energocom pe 29 iulie.

Volumul estimat este de 56.911.050 m³, echivalent cu 600.412 MWh, și va fi utilizat pentru consumul propriu al întreprinderii, inclusiv pentru producerea energiei termice și electrice, transmite zdg.md.

Licitațiile au fost organizate pe platforma Bursei Române de Mărfuri EST.

„Participarea la aceste licitații implică asumarea riscurilor comerciale caracteristice unei piețe volatile.

Prin încheierea contractului pentru volumele necesare în decembrie, Energocom Trading confirmă capacitatea sa de a contribui la funcționarea unei piețe competitive a gazelor naturale în Republica Moldova”, au subliniat reprezentanții Energocom.