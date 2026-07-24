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logos.press.md logologos
24 Iulie 2026, 08:21
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Termenele pentru consultările publice ale proiectelor de lege vor fi prelungite

Termenele pentru dezbaterea publică a actelor normative și legislative supuse consultării publice vor fi prelungite.

Termenele pentru consultările publice ale proiectelor de lege vor fi prelungite.
Termenele pentru consultările publice ale proiectelor de lege vor fi prelungite.

Guvernul a aprobat o decizie corespunzătoare, formalizată printr-o nouă lege, „pentru ca cetățenii și organizațiile interesate să aibă mai mult timp să analizeze propunerile și să prezinte recomandări”, scrie logos-pres.md

Procedurile de promovare vor dura mai mult, susțin autorii inițiativei cetățenești. În etapa inițială, termenul minim pentru consultările preliminare va fi de 10 zile lucrătoare pentru actele normative și 15 zile lucrătoare pentru documentele politice. După elaborarea proiectelor, termenul consultărilor va crește la cel puțin 15 zile lucrătoare pentru actele normative și 20 de zile lucrătoare pentru documentele politice.

Procedurile de promovare nu doar că se vor lungi, dar vor fi și dublate locurile unde acestea pot fi realizate. Participarea publicului va fi susținută prin intermediul a două platforme digitale. Publicarea rezultatelor consultărilor pe site-ul particip.gov.md va deveni obligatorie, iar cetățenii vor putea urmări întregul proces al desfășurării acestora.

Platforma „Democrația electronică” va fi utilizată pentru promovarea inițiativelor cetățenești și implicarea directă a cetățenilor în procesul decizional, se menționează într-un comunicat oficial.

„Prin această lege introducem un mecanism de remediere a încălcărilor. Încălcările procedurilor de transparență în luarea deciziilor pot fi corectate și contestate de către cetățeni și părțile interesate. Cancelaria de Stat va colabora cu toate autoritățile pentru a asigura aplicarea completă a acestei legi”, a declarat secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu.

Legea se va aplica tuturor autorităților centrale și locale ale administrației publice, inclusiv Parlamentului, Președintelui, Guvernului, autorităților locale și autorităților din unitățile teritoriale autonome cu statut special. Noile prevederi vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2027, iar mecanismul inițiativei cetățenești va începe să fie aplicat de la 1 ianuarie 2028.

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