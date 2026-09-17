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logos-press.md logologos-press
17 Septembrie 2026, 11:40
6 684
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Taxa sau tariful pentru colectarea separată a deșeurilor va fi plătită de utilizatori

Serviciul de salubrizare, creat la nivelul localităților, va funcționa în conformitate cu regulile legiferate.

Taxa sau tariful pentru colectarea separată a deșeurilor va fi plătită de utilizatori.
Taxa sau tariful pentru colectarea separată a deșeurilor va fi plătită de utilizatori.

Prevederile regulamentului intrat în vigoare vor fi obligatorii pentru toți operatorii acestuia, indiferent de forma de proprietate și modul de gestionare, relatează logos-press.md.

Documentul prevede că serviciul va fi organizat de autoritățile administrației publice locale prin gestiune directă sau delegată, în baza unui contract încheiat între acestea și operatori. 

Regulamentul stabilește că toți locuitorii și persoanele juridice aflate pe teritoriul localității au dreptul să beneficieze de acest serviciu. Acesta prevede organizarea colectării separate a deșeurilor menajere în 5 fracții (hârtie și carton, sticlă, plastic și metal, biodeșeuri, deșeuri mixte), precum și transportarea acestora. Totodată, operatorilor li se oferă posibilitatea de a începe prestarea serviciului cu 3 fracții: deșeuri reciclabile (hârtie și carton, plastic și metal), deșeuri mixte și sticlă. 

Regulamentul prevede obligații suplimentare pentru operatori: utilizarea celor mai scurte rute și/sau a rutelor cu cel mai redus impact asupra sănătății populației și mediului, colectarea integrală a deșeurilor, cu excepția celor periculoase și a altora. 

Cheltuielile pentru funcționarea serviciului vor fi suportate de operatori sau de autoritățile administrației publice locale, în limita alocațiilor prevăzute în bugetele acestora, precum și din donații, granturi și alte surse. În plus, utilizatorii vor achita serviciile de salubrizare printr-un tarif sau o taxă specială și/sau o taxă de salubrizare.

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