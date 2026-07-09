Taxa locală va putea fi achitată cu ajutorul unui cod QR.

Din 2027, plata impozitului funciar, precum și a impozitului pe proprietate, taxei de salubritate și a altor tipuri de taxe locale se va putea efectua prin scanarea codului QR indicat pe noile formulare de notificare de plată.

Ministerul Finanțelor a pregătit un proiect de ordin privind aprobarea formularelor tipizate corespunzătoare de notificări de plată elaborate de acesta, transmite logos-pres.md.

Potrivit notei explicative la document, în prezent plata online a taxelor și impozitelor locale este efectuată de persoanele fizice (cetățeni) pe baza notificărilor de plată emise de autoritățile locale, iar în cazul impozitului pe proprietate de Serviciul Fiscal de Stat, prin acces la portalul guvernamental sau platforma EVO.

Inovația propusă va extinde posibilitățile de respectare a legislației fiscale, oferind contribuabililor o modalitate mai simplă de a plăti taxele locale.

În special, vor fi aprobate noi formulare tipizate de notificare privind plata impozitului pe proprietate pentru bunurile imobiliare evaluate, precum și pentru cele neevaluate, impozitul pe teren, taxa pentru serviciile de igienă sanitară, taxa pentru obiectele comerciale și/sau obiectele de prestări servicii pentru persoanele fizice care desfășoară activitate independentă, precum și formularul tipizat de notificare privind plata impozitului pe proprietate.

Toate proiectele formularelor sunt disponibile pentru studiu, comentarii și propuneri. Acestea pot fi consultate până la 22 iulie 2026.