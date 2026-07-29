Tații vor primi dreptul la 45 de zile de concediu pentru îngrijirea copilului.

Fiecărui părinte îi vor fi alocate câte 45 de zile calendaristice de concediu pentru îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de trei ani.

Această prevedere este inclusă în proiectul de lege elaborat și supus consultărilor de Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Inovația este propusă ca o completare la normele existente pentru implicarea mai activă a taților în îngrijirea copiilor, scrie logos-pres.md.

Este stabilit că aceste zile nu pot fi transferate celuilalt părinte. La cererea angajatului, concediul va fi acordat cu păstrarea locului de muncă și trebuie folosit integral de către acesta. Totodată, perioada nu va coincide cu concediul paternal, iar concediul paternal nu va fi inclus în cele 45 de zile calendaristice menționate.

Concediul este, de regulă, utilizat de mamă

În prezent, Codul Muncii prevede că concediul parțial plătit pentru îngrijirea copilului până la vârsta de trei ani este acordat, la alegerea unuia dintre părinți, bunicilor, altui membru al familiei sau tutorelui. Totuși, această normă nu asigură o participare suficientă a ambilor părinți în îngrijirea copilului, deoarece concediul este, de regulă, utilizat de mamă.

Din acest motiv, autorii propun introducerea unui mecanism de păstrare a unei indemnizații mai avantajoase și reducerea perioadei obligatorii de concediu la 45 de zile, în loc de două luni, cum este prevăzut în unele țări europene.

Ei consideră că această abordare este mai convenabilă și pentru angajatori, deoarece perioada de absență a angajatului de la locul de muncă se va reduce. În același timp, se va asigura un echilibru între stimulentele financiare și dreptul taților de a participa la creșterea copilului.

În acest context, a fost elaborată o prevedere conform căreia, dacă unul dintre părinți nu utilizează acest concediu, cuantumul indemnizației pentru îngrijirea copilului va fi redus cu 30% pe durata celor 45 de zile calendaristice. În anumite cazuri, plata pentru această perioadă poate fi complet pierdută.

Totodată, sunt prevăzute situații în care reducerea menționată nu se va aplica. Aceasta se referă la familiile monoparentale, persoanele care au adoptat copilul, precum și la cazurile în care unul dintre soți este întreținut de celălalt, nu are statut de persoană asigurată, are o dizabilitate severă sau alte excepții.