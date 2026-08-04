Tariful la apă și canalizare la Glodeni ar putea depăși 110 de lei pentru un metru cub.

Locuitorii orașului Glodeni ar putea avea de înfruntat unele dintre cele mai mari tarife la apă din Europa.

Întreprinderea municipală Servicii Comunale Glodeni a depus o cerere la Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) pentru a majora tarifele la aprovizionarea cu apă și canalizare, motivând acest lucru prin creșterea cheltuielilor de exploatare, transmite bani.md.

Potrivit calculelor prezentate, întreprinderea propune majorarea tarifului pentru apa potabilă de la 42,66 lei la 61,87 lei pentru un metru cub. Creșterea va fi de 19,21 lei, sau aproximativ 45%.

În același timp, tariful pentru serviciile de canalizare este propus să fie majorat de la 46,27 la 48,32 lei pentru un metru cub, ceea ce înseamnă o creștere de aproximativ 4,4%.

Dacă ANRE va aproba cererea, costul doar pentru aprovizionarea cu apă va fi de aproximativ 3 euro pentru un metru cub. Împreună cu serviciile de canalizare, consumatorii vor trebui să plătească peste 110 lei, sau aproximativ 5,4 euro, pentru fiecare metru cub de apă consumată și evacuată.

Ca reper, cel mai ridicat tarif mediu pentru aprovizionarea cu apă și canalizare din țările Uniunii Europene este în Danemarca și se ridică la aproximativ 7,12 euro pentru un metru cub. Totodată, Oslo este considerat orașul cu cea mai scumpă apă de la robinet din Europa — acolo tarifele variază de la 5,5 la 6,7 euro pentru un metru cub, în funcție de volumul de consum și de structura de calcul.

Potrivit documentelor depuse la ANRE, întreprinderea estimează că în 2026 veniturile reglementate din serviciile de aprovizionare cu apă vor constitui 9,92 milioane de lei, iar din serviciile de canalizare — 4,75 milioane de lei. În același timp, cheltuielile totale sunt evaluate la aproape 14 milioane de lei, cea mai mare parte fiind cheltuielile pentru achiziția de apă și plata muncii personalului.