Tariful la apă se scumpește la Cantemir, Ungheni și Drochia.

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a aprobat noi tarife la apă și canalizare pentru locuitorii din Ungheni, Cantemir și Drochia.

La Ungheni, consumatorii casnici vor plăti 25,17 lei pentru un metru cub de apă, față de 23,54 lei în prezent. Tariful pentru canalizare și epurarea apelor uzate va crește de la 14,71 lei la 14,84 lei pe metru cub, în timp ce pentru consumatorii noncasnici acesta rămâne neschimbat, la 16,32 lei/m³, informează rupor.md, citând bani.md.

La Cantemir, apa pentru consumatorii casnici se scumpește de la 24 la 24,58 lei/m³, iar pentru consumatorii noncasnici tariful rămâne de 37,51 lei/m³. Canalizarea pentru populație rămâne la 20 lei/m³, însă pentru consumatorii noncasnici tariful scade de la 48,53 lei la 42,80 lei/m³.

La Drochia, consumatorii casnici vor achita 25,62 lei pentru un metru cub de apă, comparativ cu 22,96 lei în prezent, în timp ce pentru consumatorii noncasnici tariful rămâne la 39,44 lei/m³. Serviciul de canalizare și epurare a apelor uzate se scumpește de la 25,15 lei la 29,04 lei/m³.

Potrivit notelor de argumentare, deși operatorii au solicitat majorări mai mari, ANRE a redus o parte din cheltuielile incluse în calcule și a aprobat tarife puțin mai mici decât cele cerute. Regulatorul a eliminat cheltuielile considerate nejustificate sau neutilizate conform destinației, inclusiv cele de personal, amortizare, energie electrică și fonduri destinate investițiilor.

Noile tarife vor intra în vigoare după publicarea hotărârilor ANRE în Monitorul Oficial.