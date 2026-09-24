Taran: Creșterea prețurilor la gaze se va reflecta și asupra costului energiei electrice.

Directorul general al ANRE, Alexei Taran, a declarat că prețul final al energiei electrice depinde de mai multe componente, inclusiv de energia produsă de CET-uri.

Pentru acestea, scumpirea gazelor înseamnă creșterea costurilor de producție.

Taran a precizat că, deocamdată, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică nu poate spune cu cât ar putea crește prețul energiei electrice. Agenția urmează să analizeze solicitările Termoelectrica și CET-Nord privind ajustarea prețului energiei electrice produse de acestea și să evalueze impactul acestei modificări asupra costului total al achiziției, scrie moldova1.md.

„Cert este că se propune majorarea acestei componente, la solicitarea CET, Termoelectrica și CET-Nord. Vom vedea cu cât va crește. Adică este clar că va crește, deoarece prețul gazului a crescut, dar vom vedea deja cu cât îl vom majora și în ce măsură această creștere, în ponderea totală, având în vedere că ponderea CET-urilor, la nivelul ANRE, constituie 15–20% din coșul total de achiziții, va influența costul final, iar atunci vom decide cum să procedăm mai departe în privința energiei electrice”, a declarat șeful ANRE.

Potrivit lui Taran, Republica Moldova importă circa 65% din energia electrică, iar restul îl achiziționează de pe piața internă. Energia electrică produsă local provine inclusiv din surse regenerabile și de la centralele electrotermice.

„Gazul natural este sursa inițială. De ce? Pentru că din gaz natural se produce energie electrică, energie termică, iar această energie electrică ajunge deja la consumator. Astfel, de fapt, creșterea prețului gazului natural se transmite întotdeauna în lanț și asupra celorlalte, deoarece, în esență, totul se produce din gaz natural”, a explicat Taran.

Totodată, șeful ANRE a subliniat că și costul energiei electrice este influențat de situația de pe piețele externe, de unde Republica Moldova achiziționează o parte semnificativă din volumul necesar. Agenția urmează, de asemenea, să analizeze achizițiile care vor fi efectuate până la sfârșitul anului.

Taran nu prognozează deocamdată cu câte procente ar putea crește prețul energiei electrice. El a menționat că scumpirea gazului nu va duce la o creștere proporțională a tarifului final, deoarece gazul reprezintă doar una dintre componentele coșului de achiziții.