Tânăr de 19 ani, amendat cu 40.000 de lei după ce a lovit un polițist și a deteriorat mașina poliției.

Un tânăr de 19 ani a fost condamnat la plata unei amenzi de 40.000 de lei după ce, aflat în stare de ebrietate alcoolică, a atacat un polițist venit la fața locului în urma unui apel privind un conflict familial.

Tânărul i-a deteriorat, de asemenea, forma și automobilul de serviciu, transmite observatorul.md.

Sentința a fost pronunțată la 29 iulie 2026 de către Judecătoria Soroca (oficiul Florești).

Incidentul s-a produs în noaptea de 25 iunie 2026, în jurul orei 00:15. Poliția fusese chemată de mama tânărului, care a reclamat comportamentul agresiv al fiului său. La fața locului au intervenit angajații Inspectoratului de Poliție Florești, însă bărbatul a refuzat să se conformeze cerințelor legale.

Potrivit sentinței, acesta l-a îmbrâncit pe unul dintre polițiști, l-a lovit cu pumnul în regiunea feței și l-a apucat de uniformă, deteriorând-o. După ce a fost imobilizat și urcat într-un automobil „Dacia Duster”, tânărul a continuat să se manifeste agresiv și a deteriorat grilajul metalic de protecție montat la una dintre portiere.

Testarea alcoolscopică a indicat o concentrație de 0,62 mg/l alcool în aerul expirat. Instanța a reținut starea de ebrietate drept circumstanță agravantă, apreciind că aceasta a însoțit întreaga conduită violentă față de polițiști.

Tânărul și-a recunoscut integral vina și a solicitat ca dosarul să fie examinat în procedură simplificată, pe baza probelor acumulate în timpul urmăririi penale. În instanță, acesta a declarat că, după sosirea echipajului, „a început să-i agreseze, inclusiv fizic, aplicând o lovitură cu pumnul în regiunea feței unuia dintre colaboratorii de poliție”.

Expertiza medico-legală a constatat mai multe leziuni superficiale, calificate drept vătămare neînsemnată a integrității corporale sau a sănătății. O parte dintre leziuni au fost considerate compatibile cu lovirea printr-un corp dur, iar celelalte – cu contactul fizic produs în timpul altercației și al imobilizării.

Instanța a stabilit o amendă de 800 de unități convenționale, echivalentul a 40.000 de lei. Judecătorul a considerat că închisoarea ar fi o pedeapsă prea severă, ținând cont de vârsta tânărului, lipsa antecedentelor penale, recunoașterea vinovăției și regretul exprimat. În același timp, pedeapsa minimă nu ar fi reflectat gravitatea agresiunii și faptul că aceasta a continuat inclusiv după imobilizare.

Pe lângă amendă, condamnatul trebuie să achite Inspectoratului de Poliție Florești 1.150 de lei pentru deteriorarea automobilului de serviciu și 128 de lei drept cheltuieli judiciare. Acțiunea civilă înaintată de polițistul agresat a fost admisă în principiu, însă valoarea despăgubirilor materiale și morale urmează să fie stabilită într-un proces civil separat.

Măsura preventivă prin care tânărul nu poate părăsi țara a fost menținută până la rămânerea definitivă a sentinței. Hotărârea poate fi atacată cu apel la Curtea de Apel Nord în termen de 15 zile de la pronunțare.