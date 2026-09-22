Tăierile ilegale s-au înmulțit înainte de iarnă: Încălcări sunt depistate chiar și în rezervații.

În pragul iernii, cererea ridicată de lemne de foc intensifică presiunea asupra pădurilor. Autoritățile avertizează asupra creșterii numărului de cazuri de tăieri ilegale. Încălcări sunt depistate chiar și în zonele protejate.

„În ultima perioadă, defrișările ilegale, așa-numitele furturi, au loc tot mai des. De exemplu, la Călărași chiar nu ne așteptam să vedem așa ceva. Chiar în rezervație au fost constatate defrișări masive. În rezervație — acest lucru a depășit deja orice limită”, a declarat președintele Gărzii Naționale de Mediu, Alexandru Corja, citat de jurnal.md.

Pentru a reduce numărul acestor cazuri, reprezentanții Gărzii Naționale de Mediu îndeamnă la intensificarea controalelor și la implicarea mai activă a consumatorilor în lupta împotriva defrișărilor ilegale.

„Trebuie să existe controale mult mai stricte și mai ferme pentru a combate acest fenomen. Controale, controale și încă o dată controale. Cetățenii trebuie să colaboreze. Este suficient să ia bonul de la șoferul care le aduce lemnele de foc acasă. Astfel, ei contribuie deja la lupta împotriva defrișărilor ilegale”, a subliniat Corja.

Și la Agenția Moldsilva se mizează pe responsabilitatea cumpărătorilor de lemn.

„Agenția Moldsilva întreprinde o serie de măsuri pentru reducerea defrișărilor ilegale, inclusiv intensifică controlul asupra fondului forestier prin intensificarea raidurilor, patrulărilor și verificărilor în zonele cu risc sporit de defrișări ilegale. Fiecare consumator trebuie să solicite bonul, adică factura și bonul fiscal, în conformitate cu drepturile consumatorului”, a menționat șeful serviciului Moldsilva, Valeriu Bulicanu.

În prima jumătate a lunii septembrie, inspectorii de mediu au depistat peste 136 de metri cubi de lemn recoltat ilegal. În urma celor 12 controale efectuate în această perioadă, au fost aplicate amenzi în valoare de aproape 162 de mii de lei.