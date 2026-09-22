Sute de milioane de lei vor fi investiți în repararea și modernizarea liniilor feroviare.

Mai multe localități urmează să fie conectate pe cale ferată cu Chișinău, iar unele sectoare de cale ferată vor fi reparate și modernizate în următorii ani.

Programul național de infrastructură feroviară pentru anii 2026-2030, aprobat de Guvern, prevede, printre altele, extinderea transportului feroviar de pasageri și investiții în valoare de 300 de milioane de lei în 2026, transmite ipn.md.

Ruta Ungheni - Chișinău - Ungheni va fi menținută, fiind planificată și lansarea unor trasee noi, precum Strășeni - Chișinău - Sîngera și Bender - Chișinău - Bender. Acestea vor fi lansate după instalarea în trenuri a sistemelor electronice de evidență a pasagerilor. Pentru anul 2027 este prevăzută menținerea acestor rute și extinderea unor direcții, în funcție de resursele disponibile.

Programul prevede și dezvoltarea conexiunii feroviare cu Aeroportul Internațional Chișinău „E. Doga”. Stația Revaca urmează să fie amenajată pentru transbordarea pasagerilor care se deplasează spre aeroport și dinspre acesta. În plus, este planificată dezvoltarea conexiunii feroviare dintre aeroport și Autogara de Nord din Chișinău, inclusiv amenajarea unor peroane pentru pasageri în Sîngera și pe teritoriul Autogării de Nord.

De asemenea, sunt prevăzute lucrări pe mai multe sectoare ale rețelei. Vor continua lucrările pe sectorul Cahul-Giurgiulești, vor fi efectuate lucrări de reparație pe sectorul Iargara-Cahul, iar lucrările pe sectorul Prut-2-Fălciu, care asigură legătura feroviară cu România, urmează să fie finalizate.

Pentru anul 2026, sunt prevăzute 300 de milioane de lei pentru infrastructura feroviară și transportul public de pasageri. Peste 288 de milioane de lei vor fi direcționate pentru întreținerea, repararea și dezvoltarea infrastructurii, iar circa 11,7 milioane de lei pentru susținerea transportului de pasageri.

Potrivit Guvernului, investițiile vor permite eliminarea unor restricții de circulație și majorarea vitezei trenurilor pe sectoarele reparate. Datorită noului mecanism, statul va putea finanța separat întreținerea și dezvoltarea infrastructurii, precum și serviciile publice de transport al pasagerilor.