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noi.md logonoi
13 Iulie 2026, 20:45
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Sute de lifturi din blocurile Capitalei vor fi reparate

Peste 270 de lifturi din blocurile de locuințe din municipiul Chișinău vor fi reparate și modernizate până la sfârșitul acestui an, a anunțat primarul Capitalei, Ion Ceban.

Sute de lifturi din blocurile Capitalei vor fi reparate.
Sute de lifturi din blocurile Capitalei vor fi reparate.

Potrivit primarului, autoritățile municipale continuă programul de reparare a lifturilor. În blocurile unde lifturile lipsesc sau nu funcționează de mulți ani, se creează infrastructura necesară și se instalează echipamente noi, transmite noi.md.

Un proiect unic pentru Capitală este implementat în zona Pieței Unirii Principatelor. Acolo se construiesc de la zero toate elementele de infrastructură necesare pentru instalarea noilor lifturi, în locul celor scoase din funcțiune cu mulți ani în urmă.

Anterior, în Chișinău au fost reparate 291 de lifturi, atât cu capacitate mică, cât și mare de încărcare.

Ion Ceban a menționat că investițiile sunt direcționate spre creșterea siguranței și confortului locuitorilor, iar programul de modernizare a fondului locativ va continua.

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