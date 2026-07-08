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8 Iulie 2026, 21:54
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SUA vor sprijini Serviciul Vamal al Moldovei în combaterea încălcărilor financiare

Experții Biroului de Asistență Tehnică al Ministerului de Finanțe al SUA evaluează posibilitatea lansării în Moldova a unui proiect de consolidare a sistemului de combatere a fraudei financiare.

SUA vor sprijini Serviciul Vamal al Moldovei în combaterea încălcărilor financiare.
SUA vor sprijini Serviciul Vamal al Moldovei în combaterea încălcărilor financiare.

Misiunea specialiștilor americani se află în Moldova în perioada 6-10 iulie. În cadrul vizitei, conducerea Serviciului Vamal a avut o întâlnire de lucru cu experții americani, precum și cu reprezentanții Inspectoratului de Stat al Controlului Financiar, transmite logos-pres.md.

OTA implementează programe de sprijin instituțional în peste 100 de țări din lume. Proiectele Administrației sunt orientate spre consolidarea instituțiilor financiare de stat, creșterea eficienței administrării fiscale și vamale, precum și combaterea infracțiunilor financiare.

Scopul misiunii în Moldova este de a evalua oportunitatea implementării unui proiect de asistență tehnică, destinat să îmbunătățească mecanismele de prevenire și identificare a încălcărilor financiare, precum și să întărească lupta împotriva infracțiunilor economice transfrontaliere.

În cadrul întâlnirii, reprezentanții Serviciului Vamal au prezentat mecanismele actuale de control, inclusiv analiza riscurilor, verificările vamale, desfășurarea investigațiilor și cooperarea interinstituțională, orientate spre protejarea veniturilor bugetului de stat.

Un accent deosebit a fost pus pe colaborarea între autoritățile de stat incluse în Sistemul Național Antifraudă, precum și pe posibilitățile de implementare a practicilor internaționale în domeniul combaterii fraudei financiare.

Ca urmare a consultărilor, participanții au discutat perspectivele cooperării viitoare și direcțiile posibile de sprijin tehnic din partea experților americani.

Potrivit Serviciului Vamal, consolidarea potențialului antifraudă face parte din pregătirea Republicii Moldova pentru aderarea la Uniunea Europeană. Instituția continuă să adapteze sistemul de control vamal și protecția intereselor financiare ale statului la cerințele europene, îmbunătățind în același timp condițiile pentru comerțul exterior legal și combaterea infracțiunilor economice transfrontaliere.

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