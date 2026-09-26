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26 Septembrie 2026, 09:15
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Studiu: În Moldova, coșul pentru un copil în primul an de viață costă 4.143 de euro

Cheltuielile de bază pentru un copil în primul an de viață în Moldova ajung la un nivel record de 88,8% din salariul mediu anual.

Studiu: În Moldova, coșul pentru un copil în primul an de viață costă 4.143 de euro.
Studiu: În Moldova, coșul pentru un copil în primul an de viață costă 4.143 de euro.

Acest lucru este demonstrat de datele unui studiu al companiei Remitly, publicat de portalul Euronews. Acest indicator s-a dovedit a fi cel mai ridicat dintre cele 38 de țări europene care au participat la analiză, transmite rupor.md.

Prin comparație, pe locul al doilea în ceea ce privește nivelul poverii financiare s-a situat Albania, unde cheltuielile reprezintă 66% din venitul anual. În top 5 au mai intrat Turcia (45,1%), Muntenegru (45%) și Serbia (41,4%). Totodată, media europeană a fost stabilită la doar 20,9%.

În pofida raportului critic dintre cheltuieli și venituri, în cifre absolute costurile din Moldova nu sunt cele mai mari din Europa. Sumele s-au repartizat după cum urmează:

Regiune / Țară

Costul coșului (în euro)

Spania (cea mai scumpă țară)

6 294 €

Media europeană

4 727 €

Moldova

4 143 €

Marea Britanie (cea mai ieftină țară)

2 813 €

În topul celor mai scumpe țări pentru tinerii părinți au mai intrat Țările de Jos (6 140 €), Finlanda (6 066 €) și Suedia (6 025 €). Cheltuielile minime, pe lângă Marea Britanie, au fost înregistrate în Cehia (3 211 €) și România (3 385 €).

Pe ce se cheltuie banii?

Calculul a fost efectuat pe baza prețurilor din iulie 2026 și a inclus 14 produse de bază din șase categorii: îmbrăcăminte, hrană pentru copii (formule), scutece și produse de igienă, cărucioare și scaune auto, accesorii pentru somn, precum și biberoane.

După cum a arătat studiul, cea mai mare parte a bugetului (81% din toate cheltuielile) este consumată de trei categorii principale:

  • Îmbrăcăminte — 30,3%

  • Formulă pentru copii — 25,7%

  • Scutece — 24,5%

În raportul final, autorii au subliniat că această statistică include doar bunuri materiale. Cheltuielile pentru creșe private, bone și alte servicii de îngrijire a copiilor nu au fost luate în calcul în analiză.

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