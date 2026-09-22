Studiile la Institutul Național al Justiției se vor scumpi de aproape trei ori.

Costul serviciilor de formare profesională, prestate contra plată de Institutul Național al Justiției, va crește de la 300 la 824 de lei pe zi pentru o persoană.

O astfel de majorare este prevăzută de proiectul de hotărâre a Guvernului, elaborat de Ministerul Justiției la solicitarea instituției, scrie logos-pres.md.

Potrivit notei informative, tariful de 300 de lei a fost stabilit în 2016 și de atunci nu a fost revizuit. Reprezentanții institutului consideră că acesta nu mai acoperă cheltuielile reale pentru desfășurarea instruirilor, inclusiv remunerarea formatorilor, logistica, uzura infrastructurii, cheltuielile administrative și serviciile comunale.

Majorarea tarifului nu îi va afecta pe cursanții a căror instruire este finanțată din mijloacele bugetare prevăzute în acest scop. Printre aceștia se numără candidații la funcțiile de judecător și procuror, grefierii, asistenții judecătorilor, șefii secretariatelor instanțelor de judecată și consilierii de probațiune.