Strategia de protecție a populației împotriva amenințărilor cibernetice, prezentată la MAI.

La Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a fost prezentată Strategia de securitate cibernetică și planul de implementare, menite să întărească protecția cetățenilor împotriva amenințărilor digitale moderne.

Documentele au fost elaborate de Inspectoratul General al Poliției cu sprijinul proiectului LawEnforcement Moldova, finanțat de UE, transmite infotag.md.

Strategia are ca scop creșterea nivelului de protecție a populației împotriva fraudelor pe Internet, tentativelor de acces neautorizat la datele personale, atacurilor cibernetice asupra sistemelor informatice și altor infracțiuni comise în mediul digital.

Documentul prevede un set de măsuri pentru consolidarea capacităților interne ale Poliției, îmbunătățirea proceselor instituționale și implementarea metodelor moderne de identificare, investigare și prevenire a infracțiunilor cibernetice.