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noi.md logonoi
13 Iulie 2026, 23:03
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Strada Sarmizegetusa din sectorul Botanica al Capitalei va fi reparată capital

Strada Sarmizegetusa din sectorul Botanica va intra în reparație. Acest lucru va fi făcut după finalizarea lucrărilor pe strada Burebista, unde în scurt timp va fi aplicat marcajul rutier.

Strada Sarmizegetusa din sectorul Botanica al Capitalei va fi reparată capital.
Strada Sarmizegetusa din sectorul Botanica al Capitalei va fi reparată capital.

În prezent au început lucrările pe strada Sarmizegetusa, pe tronsonul dintre bulevardul Cuza Vodă și strada Burebista, pe o suprafață de aproximativ 9.000 m², transmite noi.md.

De asemenea, echipele de muncitori ale Regiei „Exdrupo” execută lucrări de frezare a învelișului asfaltic vechi, urmând ca, în etapa următoare, să fie reparate și ridicate la cotă fântânile de vizitare și receptoarele pluviale și să fie așternute noile straturi de asfalt.

În același timp, Pretura sectorului Botanica desfășoară lucrări de amenajare a trotuarelor și de organizare a unor noi locuri de parcare.

Anterior, în 2022, a fost reparat tronsonul străzii Sarmizegetusa situat între bulevardul Decebal și strada Cuza Vodă. Lucrările curente se desfășoară în principal pe timp de noapte.

Strada Sarmizegetusa din sectorul Botanica al Capitalei va fi reparată capital

Strada Sarmizegetusa din sectorul Botanica al Capitalei va fi reparată capital

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