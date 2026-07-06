Strada Florilor din sectorul Râșcani va fi reparată capital până la începutul toamnei.

În această săptămână, în sectorul Râșcani al Capitalei începe o reconstrucție amplă a străzii Florilor. Potrivit primarului general Ion Ceban, aceasta este prima reparație capitală a acestei străzi de la momentul construirii sale.

Anterior, serviciile municipale au renovat deja aici zonele pietonale și au instalat un nou sistem de iluminat stradal. Acum, drumarii urmează să înlocuiască complet suprafața carosabilă. Pentru a minimiza disconfortul pentru șoferi și pietoni, reparația va fi împărțită pe segmente separate. Potrivit primarului, lucrările se vor desfășura într-un ritm accelerat, pentru a finaliza complet obiectivul până la începutul toamnei, transmite rupor.md.

În timpul vizitei de lucru a conducerii orașului la fața locului a fost discutată și amenajarea complexă a teritoriului adiacent. Pe lângă reparația părții carosabile, serviciile profilate se vor ocupa de renovarea aleilor și zonelor verzi. O atenție deosebită va fi acordată siguranței: specialiștii preturii sectorului Râșcani și directorii de profil vor evalua starea copacilor plantați și vor efectua lucrări de consolidare pentru a exclude riscul prăbușirii crengilor în condiții de vânt puternic.

Deoarece strada Florilor este o arteră de transport esențială atât pentru locuitorii sectorului Râșcani, cât și pentru suburbii, Ion Ceban a cerut preturii sectorului să lanseze o campanie informativă clară pentru populație. Schemele de ocolire pentru transportul public și cel personal trebuie să fie detaliat elaborate și comunicate cetățenilor înainte de începerea lucrărilor principale.

Calitatea executării reparațiilor va fi supusă unui control strict. Pentru fiecare etapă majoră a proiectului vor fi desemnate persoane responsabile din rândul viceprimarilor și conducătorilor de sectoare, care vor semna personal actele de supraveghere a progresului modernizării.